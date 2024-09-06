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Глава МИД Венгрии осудил идею об ударах ВСУ западным оружием вглубь России

Сийярто назвал эскалацией идею об ударах ВСУ западным оружием вглубь России

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AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил идею применения западного оружия для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

Министр также назвал эту идею опасной эскалацией.

Дипломат также отметил, что Венгрия предпочитает дипломатическое решение украинского конфликта военному и является единственной страной Европейского союза и НАТО, которая не поставляла и не будет поставлять оружие Украине.

29 августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал атаку подразделений ВСУ на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством». Вместе с тем он призвал дать украинским войскам больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что следование «рецептам» Борреля грозит рисками неминуемого военного столкновения стран ЕС с Россией.

Ранее Зеленский попросил у Запада разрешения бить вглубь России.

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