Глава МИД Венгрии осудил идею об ударах ВСУ западным оружием вглубь России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил идею применения западного оружия для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

Министр также назвал эту идею опасной эскалацией.

Дипломат также отметил, что Венгрия предпочитает дипломатическое решение украинского конфликта военному и является единственной страной Европейского союза и НАТО, которая не поставляла и не будет поставлять оружие Украине.

29 августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал атаку подразделений ВСУ на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством». Вместе с тем он призвал дать украинским войскам больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что следование «рецептам» Борреля грозит рисками неминуемого военного столкновения стран ЕС с Россией.

Ранее Зеленский попросил у Запада разрешения бить вглубь России.