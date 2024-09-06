Песков назвал чушью обвинения России во вмешательстве в выборы в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чушью» звучащие в США обвинения во вмешательстве России в американские выборы. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, подобные обвинения не раз звучали и ранее.

«Конечно, это чушь. Мы не вмешиваемся», — заявил он.

4 сентября Минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иноагентах.

До этого телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.