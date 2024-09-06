Песков высказался о голосовании Путина на выборах в Мосгордуму

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда президент России Владимир Путин проголосует на выборах депутатов восьмого созыва Московской городской думы. Об этом сообщает ТАСС.

«Скоро. Совсем скоро», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда проголосует Путин.

6 сентября в РФ начались выборы в органы государственной власти разного уровня. Голосование завершится вечером 8 сентября.

В этом году в 21 российском субъекте состоятся прямые выборы губернаторов, еще в 13 регионах пройдут выборы в местные парламенты. Более того, на Единый день голосования запланированы довыборы в Государственную думу РФ.

По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в шести регионах страны впервые организуют дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Речь идет об Алтайском крае, Чечне, Коми, Смоленской и Костромской областях, а также республике Марий Эл. Всего ДЭГ пройдет в 25 субъектах.

На выборы в Мосгордуму свои кандидатуры выдвинули 389 человек, из которых был зарегистрирован 281. С 6 по 8 сентября в столице будут работать 1440 избирательных участков.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».