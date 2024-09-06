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В США ряд влиятельных республиканцев недовольны запретом УПЦ на Украине

WP: ряд влиятельных республиканцев озабочены запретом УПЦ на Украине

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Телеграм-канал «Українська Православна Церква»

Ряд представителей Республиканской партии США, включая кандидата на пост вице-президента Джея Ди Вэнса, требуют от Киева прекратить гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом говорится в статье The Washington Post.

Согласно тексту статьи, с представителями законодательной власти США по этому вопросу встречаются лоббисты, представляющие обе стороны религиозного конфликта, то есть властей Украины и Украинской православной церкви. При этом аргументы сторонников УПЦ расцениваются авторами WP как «пропагандистская кампания, изложенная кремлевскими политтехнологами во внутренних документах Кремля за 2023 год» и, в целом, скорее, высмеиваются.

В публикации отмечается, что «ключевым элементом общения между лоббистами и законодателями» было предложение об увязке предоставления дальнейшей помощи Украине с сохранением Украинской православной церкви. Итоги этих переговоров неясны или их пока еще просто нет.

Украинская православная церковь (УПЦ) подвергается на Украине систематическим гонениям. 20 августа Верховная рада Украины приняла закон о фактическом запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев, позже его подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН заявили о беспокойстве из-за запрета УПЦ на Украине.

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