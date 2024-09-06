Собянин рассказал, как проголосовал на выборах депутатов МГД

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в очередной раз проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы с помощью системы электронного голосования.

«Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно», — написал он.

Глава столицы напомнил, что в Москве выбирают муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать можно как онлайн в любое время до 20:00 8 сентября, так и на участке с 8:00 до 20:00 через терминалы электронного голосования или в бумажном формате по предварительной заявке.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководителя корпуса наблюдателей городской Общественной палаты Вадима Ковалева, в первые часы голосования на выборах в Москве нарушений не зафиксировано.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.