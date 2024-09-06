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Глава МАГАТЭ заявил, что АЭС не могут быть военной целью

Гросси: АЭС не могут быть легитимной военной целью в вооруженном конфликте

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Атомные электростанции не могут быть легитимной военной целью в вооруженном конфликте. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает ТАСС.

Брифинг по итогам переговоров с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым проходил в Калининграде.

«АЭС никогда не могут быть легитимной целью в вооруженном конфликте», — сказал Гросси, отметив, что он говорил это в Запорожье, Киеве и теперь в Калининграде. По его словам, МАГАТЭ «предлагает меры и инструменты, чтобы избежать тех ситуаций, которые являются неприемлемыми для всех сторон».

На том же брифинге генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что в случае атакующего военного удара по работающему на Курской АЭС реактору электрической мощностью 1000 МВт «Чернобыль покажется разминкой».

Накануне, 4 сентября, Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. По его словам, она не становится лучше, а угрозы атак сохраняются. Он отметил, что позиции Международного агентства по атомной энергии и «Росатома» расходятся в части оценки виновников угроз Запорожской АЭС и заявил, что будет убеждать МАГАТЭ в детализации причин. Лихачев подчеркнул, что «Росатом» готов в некоторых случаях идти на встречу МАГАТЭ в организационных вопросах. Он назвал ЗАЭС российской станцией, поэтому правила ее безопасности будет определять РФ.

Ранее в МАГАТЭ заявили о планах расширения сотрудничества с РФ.

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