Медведев проголосовал онлайн на выборах депутатов МГД 

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.

«Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов», — написал он.

Чиновник напомнил, что выборы проходят в 84 субъектах Российской Федерации. По их итогам должны быть распределены 35 тысяч мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления.

Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва проходят с 6 по 8 сентября. Проголосовать можно как онлайн в любое время до 20:00 8 сентября, так и на участке через терминалы электронного голосования или в бумажном формате по предварительной заявке.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководителя корпуса наблюдателей городской Общественной палаты Вадима Ковалева, в первые часы голосования на выборах в Москве нарушений не зафиксировано.

Ранее Медведев заявил, что по дронам круче России никого нет.