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МИД Белоруссии вызвал посла Японии после задержания шпиона

МИД Белоруссии заявил протест послу Японии из-за случая шпионажа

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Виктор Толочко/РИА Новости

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало посла Японии Хироюки Ямамото и заявило протест в связи с задержанием японского гражданина по делу о шпионаже в республике. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«В данный момент расследование данного дела находится на завершающей стадии, и мера ответственности за совершенные преступления будет определена судом в полном соответствии с белорусским законодательством», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Минск не отказывается от дальнейших контактов с Токио по факту произошедшего. Однако в ведомстве подчеркнули, что Белоруссия считает неприемлемым работу иностранных спецслужб на территории страны.

Накануне государственный телеканал «Беларусь-1» сообщил, что в стране задержан сотрудник японских спецслужб. По данным правоохранителей, он собирал информацию о социально-политической ситуации в Белоруссии, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» и событиях на белорусско-украинской границе, а также занимался съемкой военной инфраструктуры.

Ранее Токио заявил протест Минску из-за выхода программы о задержанном японце.

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