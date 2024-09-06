Лихачев назвал реакцию МАГАТЭ на угрозы Курской АЭС «быстрой и эффективной»

Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал реакцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на угрозы Курской АЭС «быстрой и эффективной». Об этом сообщает ТАСС.

Заявление последовало по итогам переговоров Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, прошедшим 6 сентября в Калининграде.

По словам Лихачева, «быстрая, эффективная реакция МАГАТЭ на угрозы в Курской области на Курской атомной электростанции» была отмечена на встрече обеими сторонами. Глава «Росатома» также отметил, что дискуссия о постоянном присутствии экспертов МАГАТЭ на Курской АЭС продолжается.

Накануне, 4 сентября, Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. По его словам, она не становится лучше, а угрозы атак сохраняются. Он отметил, что позиции Международного агентства по атомной энергии и «Росатома» расходятся в части оценки виновников угроз Запорожской АЭС и заявил, что будет убеждать МАГАТЭ в детализации причин. Лихачев подчеркнул, что «Росатом» готов в некоторых случаях идти на встречу МАГАТЭ в организационных вопросах. Он назвал ЗАЭС российской станцией, поэтому правила ее безопасности будет определять РФ.

Ранее Лихачев заявил, что глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС.