В Совфеде заявили, что Белоруссию не смогут втянуть в военное противостояние с Украиной

Киев и Запад не смогут втянуть Белоруссию в прямое военное противостояние с Украиной. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя уничтожение силами противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии беспилотников, которые нарушили государственную границу республики, сообщает ТАСС.

«Мы искренне рассчитываем на то, что втянуть Белоруссию в прямое военное противостояние с Украиной украинским провокаторам и стоящим за ними западным провокаторам не удастся. Это во всяком случае совершенно точно не отвечает нашему пониманию, нашему видению ситуации», — сказал сенатор.

Он также назвал сотрудничество России и Белоруссии важнейшим элементом для недопущения того, чтобы «эта ситуация стала развиваться в каком-то непредсказуемом и неконтролируемом направлении».

В ночь на 5 сентября силы ПВО Белоруссии уничтожили нарушившие госграницу беспилотники. По данному факту проводится проверка.

В связи с произошедшим военный эксперт и офицер Донецкой народной республики (ДНР) в запасе Александр Матюшин выразил мнение, что, направляя беспилотные летательные аппараты на территорию Белоруссии, Украина может стремиться ускорить свое поражение.

Ранее Лукашенко предупредил об ответе Белоруссии, если на нее «натопырятся».