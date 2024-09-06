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Вучич и Путин обсудят по телефону приглашение на саммит БРИКС

Вице-премьер Сербии Вулин: Вучич и Путин обсудят приглашение на саммит БРИКС

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buducnostsrbijeav/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич планируют по телефону обсудить приглашение на саммит БРИКС. Об этом заявил в эфире Радио и телевидения Сербии вице-премьер Александр Вулин.

Вулин рассказал, как Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) попросил его передать привет Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в формате «аутрич» в рамках саммита БРИКС в Казани. В ответ не это Вучич «с большой благодарностью и искренним уважением» принял приглашение, отметил вице-премьер.

Он обратил внимание, что политические оппоненты попытались исказить слова главы Сербии таким образом, что тот якобы отказался от приглашения под надуманным предлогом.

Днем ранее Вучич сообщил, что получил приглашение участвовать в саммите БРИКС 23-24 октября, однако в Сербии на те даты запланированы приемы важных «гостей из-за границы, много важных визитов и поездок». При этом Вучич уточнил, что окончательно примет решение в районе 10 октября.

Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Ранее Вучич исключил возможность становления Сербии «троянским конем» РФ.

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