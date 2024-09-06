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Песков заявил, что в США могут перестать использовать Россию

Песков: в США может исчезнуть потребность использовать РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В Кремле не исключают, что рано или поздно наступит ситуация, при которой Соединенные Штаты перестанут использовать РФ как инструмент внутриполитической борьбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент и говорил, что может быть и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы», - подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь президента РФ заявлял, отвечая на вопрос, кому из кандидатов президент РФ Владимир Путин отдает предпочтение на президентских выборах США, что глава государства и Россия в целом являются предметом политической борьбы США.

Российский лидер в рамках форума отметил, что Россия будет «поддерживать» кандидата на пост президента США Харрис на выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Глава государства также напомнил, что до этого «фаворитом» у РФ был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

Ранее в Британии отреагировали на заявление Путина о Харрис двумя словами.

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