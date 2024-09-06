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В Чехии под руководством ФБР выявили хакеров, которых считают связанными с РФ

СТК: военная разведка Чехии и ФБР выявили хакеров, якобы связанных с РФ

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Unsplash

Военная разведка Чехии под руководством американской ФБР выявила злоумышленника (киберсубъекта), причастного к диверсиям в киберпространстве ряда стран. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Ссылаясь на данные разведки, СТК пишет, что указанный злоумышленник связан с неким российским «подразделением 29155», которое несет ответственность за «саботаж, шпионаж и нанесение ущерба репутации». С 2020 года его целями становились неназванные организации на Украине, в странах Европы, Латинской Америки и Центральной Азии.

«Результатом [международного сотрудничества под руководством ФБР] является общая рекомендация, которая позволит отдельным организациям лучше обезопасить свои компьютерные системы», — заявили СТК в военной разведке Чехии.

По итогам операции, в которой были задействованы спецслужбы Австралии, Великобритании, Германии, Канады, Латвии, Нидерландов и Эстонии, были выданы международные ордера на арест подозреваемых в киберпреступлениях.

5 сентября сообщалось, что США обвинили шесть россиян в кибератаках против Украины и стран НАТО. Идет ли речь о тех же или других злоумышленниках — неясно. В ведомстве пообещали использовать все доступные инструменты для пресечения вредоносной кибердеятельности и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что во всем мире резко выросла активность политически мотивированных хакеров.

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