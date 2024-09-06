Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назначил нового посла в ЮАР

Путин назначил Романа Амбарова послом РФ в ЮАР вместо Ильи Рогачева

close
Фандулвази Джайкло/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Южно-Африканской Республике Романа Амбарова вместо Ильи Рогачева. Указы опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

Также Амбарова по совместительству назначили послом России в Лесото.

Роман Амбаров родился 26 мая 1968 года. В 1990 году он окончил МГИМО, с того же года начал трудиться на дипломатическом поприще. В министерстве иностранных дел он работал в департаментах кадров, спецсвязи и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Был советником-посланником России в Малайзии. Амбаров с 2015 года возглавлял генконсульство России в Кейптауне.

В еще одном указе Путин освободил от обязанностей посла в ЮАР и Лесото Илью Рогачева. В 1984 году он окончил факультет международного права в МГИМО. С того же года был на дипломатической службе, занимая различные должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом. Например, работал в посольстве СССР во Франции, в постпредстве России при ООН в Нью-Йорке (США). С 3 июля 2019 года он работал чрезвычайным и полномочным послом РФ в ЮАР.

Ранее Путин обновил состав президентского Совета по кодификации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами