Путин назначил нового посла в ЮАР

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Южно-Африканской Республике Романа Амбарова вместо Ильи Рогачева. Указы опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

Также Амбарова по совместительству назначили послом России в Лесото.

Роман Амбаров родился 26 мая 1968 года. В 1990 году он окончил МГИМО, с того же года начал трудиться на дипломатическом поприще. В министерстве иностранных дел он работал в департаментах кадров, спецсвязи и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Был советником-посланником России в Малайзии. Амбаров с 2015 года возглавлял генконсульство России в Кейптауне.

В еще одном указе Путин освободил от обязанностей посла в ЮАР и Лесото Илью Рогачева. В 1984 году он окончил факультет международного права в МГИМО. С того же года был на дипломатической службе, занимая различные должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом. Например, работал в посольстве СССР во Франции, в постпредстве России при ООН в Нью-Йорке (США). С 3 июля 2019 года он работал чрезвычайным и полномочным послом РФ в ЮАР.

Ранее Путин обновил состав президентского Совета по кодификации.