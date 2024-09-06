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В Кремле ответили на слова Путина о поддержке Харрис

Песков: РФ и личность Путина являются частью политической борьбы в США

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости/Carlos Osorio/AP

Президент России Владимир Путин получил вопрос от модератора в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума и ответил на него словами о поддержке кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Безусловно, американские дела не могут быть и не являются нашей заботой», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что для Путина стоит в приоритете Россия, ее народ и дела внутри страны, а когда ему задают вопросы о международных делах, он отвечает на них соответствующе.

Также пресс-секретарь президента РФ напомнил, отвечая на вопрос, кому из кандидатов глава государства отдает предпочтение на президентских выборах США, что Путин и Россия в целом являются предметом политической борьбы США.

Российский лидер в рамках форума заявил, что Россия будет «поддерживать» кандидата на пост президента США Харрис на выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Глава государства также напомнил, что до этого «фаворитом» у РФ был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

Ранее в Британии отреагировали на заявление Путина о Харрис двумя словами.

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