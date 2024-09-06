В Кремле оценили решение Киргизии по «Талибану»

Россия с пониманием относится к решению Киргизии исключить радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) из списка запрещенных организаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Киргизия весьма близка к Афганистану. Разумеется, как соседям им очень важно выстраивать отношения с де-факто властью... Это необходимо... Абстрагироваться от этого тоже нельзя», — сказал представитель Кремля.

Об исключении радикального движения вечером 5 сентября сообщил представитель министерства иностранных дел в правительстве Афганистана Абдул Кахар Балхи. По его словам, данный шаг Бишкека свидетельствует о растущем политическом признании Исламского эмирата Афганистан на региональном и международном уровнях.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что с «Талибаном» необходимо выстраивать отношения. Российский лидер обратил внимание, что на данный момент талибы являются властью в Афганистане.

Ранее Путин отметил успехи в социально-экономическом развитии Киргизии.