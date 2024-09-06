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Еврокомиссия выделила €40 млн на энергоинфраструктуру Украины

Фон дер Ляйен: ЕК выделила €40 млн на поддержку энергоинфраструктуры Украины

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Francois Lenoir/Reuters

Евросоюз выделил Украине €40 млн на поддержку и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Скоро будет снижение температуры, поэтому мы увеличиваем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам», — подчеркнула глава исполнительного органа ЕС.

Фон дер Ляйен добавила, что предоставленные Украине денежные средства пойдут на поддержку инфраструктуры страны в сфере обеспечения населения электричеством и отоплением.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что из-за возникших проблем с электроэнергией Украине предстоит пережить тяжелую зиму в 2024 году.

Перед началом специальной военной операции (СВО) мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт. К осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.

Ранее стало известно о неожиданной угрозе для энергосистемы Украины.

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