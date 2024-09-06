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Песков рассказал о рабочих планах Путина после возвращения с ВЭФ

Песков анонсировал встречу Путина с членами Совета безопасности РФ

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«Россия 24»

Президент РФ Владимир Путин уже вернулся из Владивостока, где с 3 по 6 сентября проходит Восточный экономический форум (ВЭФ), и намерен в ближайшее время провести оперативное совещание Совета безопасности. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что 6 сентября глава государства будет работать в своей резиденции в подмосковном селе Ново-Огарево.

«[Путин] имеет в виду провести оперативное совещание Совбеза РФ. Тему сообщат», — сказал представитель российского лидера.

Кроме того, Песков обратил внимание на планы президента с 6 по 8 сентября проголосовать на выборах в Московскую городскую думу. По словам пресс-секретаря Кремля, о формате участия главы государства в голосовании будет сообщено заранее.

5 сентября Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке. Сперва российский лидер произнес речь, в ходе которой высказался о ситуации в сферах экономики и геополитики, а затем ответил на вопросы присутствующих гостей.

За день до этого президент на полях форума провел встречи с рядом зарубежных политиков. В том числе, он побеседовал с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Ранее Путин посетил Монголию с официальным визитом.

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