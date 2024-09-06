Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии Москвы

Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи на базе «Рамштайн» потребовал от Запада перестать обращать внимание на очерченные Россией красные линии и поставить Украине дальнобойное оружие для ударов по территории РФ. Об этом пишет Reuters.

«Нам необходимо иметь этот дальнобойный потенциал не только на... территории Украины, но и на российской территории, чтобы у России была мотивация искать мира», — заявил Зеленский.

Совещание контактной группы по Украине на базе «Рамштайн» проходит 6 сентября. Зеленский впервые присутствует на встрече лично. После заседания он собирается провести двусторонние встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, министром обороны ФРГ Борисом Писториусом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как писало ранее Reuters, США близки к соглашению о передаче Украине дальнобойных ракет «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Вероятнее всего, в качестве носителей орудия будет использоваться истребитель F-16.

Что известно о ракетах JASSM, а также для чего они Украине и какими средствами ПВО российские военные смогут их сбивать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в НАТО рассказали об обсуждении ударов по территории России.