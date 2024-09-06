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Дугин: повышение рождаемости — главный критерий развития экономики

Филосов Дугин: демографический рост является локомотивом развития экономики

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geopolitika.ru

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин прокомментировал предложение президента России Владимира Путина ввести выплату в размере одного миллиона рублей для погашения ипотеки многодетными семьями на Дальнем Востоке. Эксперт подчеркнул, что повышение рождаемости является одним из главных критериев экономического роста.

«Собственно говоря, не может быть суверенной экономики, если народ вымирает. Об этом Путин говорил, на этом он поставил акцент. <...> Поставил вопрос, о том что именно демографический рост населения и является главным и, пожалуй, единственным критерием полноценного развития экономики», — сказал Дугин.

Он добавил, что глава государства корректирует курс, ориентируясь на восстановление экономического суверенитета страны.

В ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) российский лидер предложил ввести выплату в размере одного миллиона рублей для погашения ипотеки многодетными семьями, проживающими в ряде регионов Дальневосточного федерального округа.

Он обратился к профильным структурам, призвав их ускорить принятие необходимых для реализации данной инициативы нормативных актов. При этом Путин подчеркнул, что мера должна заработать задним числом — с 1 июля 2024 года.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия стала «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Путин призвал сделать многодетность модной.

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