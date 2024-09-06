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В 49 регионах РФ открылись избирательные участки для трехдневного голосования

ЦИК: в 49 регионах России открыли участки для трехдневного голосования

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Максим Блинов/РИА Новости

В 49 российских регионах, где выборы продлятся три дня, начали работу избирательные участки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

«В 49 субъектах Российской Федерации, где принято решение о голосовании в течение трех дней, открылись избирательные участки», — рассказала председатель ЦИК.

6 сентября в РФ начались выборы в органы государственной власти разного уровня. Голосование завершится вечером 8 сентября.

В этом году в 21 российском субъекте состоятся прямые выборы губернаторов, еще в 13 регионах пройдут выборы в местные парламенты. Более того, на Единый день голосования запланированы довыборы в Государственную думу РФ.

По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в шести регионах страны впервые организуют дистанционное электронное голосование. Речь идет об Алтайском крае, Чечне, Коми, Смоленской и Костромской областях, а также Республике Марий Эл. Всего ДЭГ пройдет в 25 субъектах.

Ранее сообщалось, что ЕР запустила федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами.

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