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Лавров счел хамством реакцию Украины на визит Путина в Монголию

Глава МИД Лавров назвал хамством реакцию Киева на визит Путина в Монголию

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает хамским отношение украинских властей к взаимодействию РФ с третьими странами. Так глава МИД прокомментировал в беседе с РБК реакцию Киева на поездку президента Владимира Путина в Улан-Батор.

«Кроме как хамством это назвать сложно. <...> Не будем еще забывать, что и после визита (премьер-министра Индии) Нарендры Моди в Россию Зеленский лично сказал, что Моди нанес... удар по усилиям по урегулированию», — сказал Лавров.

По мнению министра, вокруг темы с Международным уголовным судом (МУС), на которую напирают на Западе и на Украине, создают искусственный ажиотаж. Он напомнил, что как только МУС попытался объявить в розыск руководство Израиля, инстанцию «ударили по рукам». Глава МИД РФ полагает, что это яркий пример проявления двойных стандартов.

Путин посетил Монголию в начале сентября. Это был первый визит российского президента в страну, признающую юрисдикцию МУС, с момента выдачи ордера на его арест.

Европейский союз и Украина призывали монгольских властей задержать Путина, однако этого не произошло. В Улан-Баторе главу РФ встретили почетным караулом, и он свободно уехал из аэропорта с торжественным кортежем.

После этого представитель украинского МИД Георгий Тихий назвал отказ Монголии арестовывать Путина «тяжелым ударом по правосудию».

Ранее Лавров ответил на вопрос о перестановках в правительстве Украины.

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