Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ

Россия и ОАЭ предлагали основателю Telegram Павлу Дурову дипломатическую помощь после задержания во Франции, однако он отказался от предложенной помощи. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«И Россия, и Объединенные Арабские Эмираты предложили Дурову дипломатическую помощь, от которой он отказался», — говорится в сообщении издания.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наиболее «трагикомичным» в ситуации с задержанием во Франции основателя Telegram Павла Дурова стало то, что даже сами французские власти не могут объяснить населению и мировому сообществу, что именно произошло.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Ранее Дуров выпустил первое заявление после задержания во Франции.