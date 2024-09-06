Захарова назвала самое «трагикомичное» в ситуации с Дуровым

Наиболее «трагикомичным» в ситуации с задержанием во Франции основателя Telegram Павла Дурова стало то, что даже сами французские власти не могут объяснить населению и мировому сообществу, что именно произошло. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Самое в этом, на мой взгляд, отвратительное и трагикомичное — не только то, что было предпринято в отношении Дурова, а то, что они (власти Франции) объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу», — подчеркнула она.

По словам официального представителя МИД РФ, отсутствие объяснения ситуации с Дуровым говорит о том, что во Франции нет обратной связи с собственным населением.

До этого советник президента Российской Федерации Антон Кобяков назвал арест Дурова частью стремления Запада контролировать ИТ-индустрию в России.

Он добавил, что «все понимают, что это была не инициатива Франции», и у этой операции есть американские истоки. Такое давление Запада на Россию он охарактеризовал как «киберфашизм».

Ранее Дуров выпустил первое заявление после задержания во Франции.