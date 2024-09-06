Лавров: тема МУС не возникала при подготовке визита Путина в Монголию

Российские и монгольские власти не обсуждали тему с ордером на арест президента РФ Владимира Путина, выданным Международным уголовным судом (МУС), при подготовке визита главы государства в Монголию, заявил в интервью РБК глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Относительно МУС. В рамках подготовки визита президента России в монгольскую столицу эта тема вообще не возникала. По-моему, она искусственно муссируется», — высказался дипломат.

По мнению Лаврова, создание искусственного ажиотажа вокруг темы МУС происходит в интересах западных стран, которые «не стесняются двойных стандартов».

Путин посетил Монголию в начале сентября. Это был первый визит российского президента в страну, признающую юрисдикцию МУС, с момента выдачи ордера на его арест.

Европейский союз и Украина призывали монгольских властей задержать Путина, однако этого не произошло. В Улан-Баторе главу РФ встретили почетным караулом, и он свободно уехал из аэропорта с торжественным кортежем.

Позднее в госдепе США заявили, что относятся к действиям Монголии с пониманием.

Ранее Песков ответил, может ли ордер МУС повлиять на отношения России с партнерами.