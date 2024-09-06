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Песков рассказал о росте потенциала экономики РФ по обеспечению армии

Песков: потенциал экономики РФ для обеспечения потребностей армии растет

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Maxim Shemetov/Reuters

В России наблюдается растущий потенциал экономики по обеспечению всех необходимых потребностей ВС РФ на фронте. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим растущий потенциал благодаря усилиям руководства страны и правительства по обеспечению всех потребностей наших Вооруженных сил», — подчеркнул он.

До этого Песков сообщал, что РФ готова завершить проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, когда сумеет добиться своих целей.

Он отметил, что следствием завершения СВО должно стать построение новой архитектуры безопасности на континенте. При этом какие-либо конкретные сроки окончания спецоперации Песков называть отказался, уточнив, что «лучше быстрее, чем медленнее».

Ранее в Кремле назвали задачу России на следующие 100 лет.

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