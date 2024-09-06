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Лавров ответил на вопрос о перестановках в правительстве Украины

Лавров рассказал, что ему неинтересны перестановки в правительстве Украины

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что кадровые перестановки в правительстве Украины ему неинтересны. Дипломат сделал соответствующее заявление в ходе интервью для РБК.

Он отметил, что за последнее время в отставку ушли семь–восемь украинских чиновников. В том числе речь идет о заместителях премьер-министра и главах различных ведомств.

«Идет какая-то склока в Верховной раде, кого-то «не отпускают», чью-то отставку «утверждают». Не проявляю к этому большого интереса», — сказал руководитель МИД РФ.

По словам Лаврова, у него нет каких-либо ожиданий от нового кабинета министров Украины.

Также он обратил внимание, что мнения политиков из разных стран по поводу причин кадровых перестановок в украинском правительстве разделились. Некоторые связывают этот процесс с «бегством крыс с тонущего корабля», а другие объясняют происходящее попыткой президента страны Владимира Зеленского «сменить ведущую часть команды» и потом обвинить ее в провалах на поле боя.

«Честно говоря, не знаю», — добавил российский министр.

Лавров подчеркнул, что Зеленский в любом случае не готов к честным переговорам.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде назвали возможную причину увольнения министров.

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Перестановки в кабмине Украины
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