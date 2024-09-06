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Лавров высказался о переговорах Моди и Зеленского в Киеве

Лавров выразил надежду, что Моди объяснил Зеленскому правила приличия

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Sarakhan Vadym/Ukrainian Preside/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что глава правительства Индии Нарендра Моди во время личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объяснил ему правила приличия. Дипломат прокомментировал переговоры двух зарубежных политиков в ходе интервью дляРБК.

По его словам, некоторые украинские чиновники позволяют себе открыто критиковать отношения третьих стран с Москвой. Лавров подчеркнул, что подобные высказывания кроме как хамством не назвать.

В то же время министр обратил внимание, что после поездки Моди в российскую столицу Зеленский объявил, что индийский премьер-министр нанес сокрушительный удар усилиям по урегулированию конфликта. При этом спустя некоторое время глава правительства Индии посетил уже Украину.

«Уверен, что [Моди] объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут. Надеюсь, по крайней мере», — добавил глава МИД РФ.

Переговоры индийского премьер-министра и украинского президента в Киеве состоялись 23 августа. Моди побывал на Украине впервые с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году.

Ранее Зеленский предложил провести в Индии следующий «саммит мира».

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