Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал, какие условия ЕС ставит Турции для членства в блоке

Лавров: ЕС ставит условием для членства Турции поддержку санкций против РФ

close
Алексей Майшев/РИА Новости

В ЕС сигнализируют Турции о том, что Анкара должна поддержать европейские санкции в отношении России, если хочет стать полноправным членом блока. Об этом в беседе с РБК заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, в Евросоюзе напомнили Турции после известия о заявке Анкары в БРИКС о том, что кандидатам в члены ЕС необходимо присоединиться к единой внешней политике блока, а также линии в области безопасности.

«Это откровенное указание на присоединение к антироссийским санкциям, если Турция хочет стать членом Евросоюза», — подчеркнул Лавров.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально направила заявку на вступление в существующий с 2006 года альянс БРИКС. Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

По мнению экономистов и финансистов, опрошенных «Газетой.Ru», вступление Турции в БРИКС выгодно обеим сторонам. Подробнее — в нашем материале.

Ранее в Кремле обозначили пределы для расширения БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами