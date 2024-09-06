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Лавров рассказал, как встретился с Кулебой по просьбе Турции

Лавров рассказал о встрече с главой МИД Украины в 2022 году в Анталье

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Turkish Foreign Ministry/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что его встреча в Анталье в марте 2022 года с тогдашним украинским коллегой Дмитрием Кулебой состоялась по просьбе Турции. Об этом глава МИД РФ сообщил в беседе с РБК.

«Тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной», — сказал Лавров.

По словам министра, Чавушоглу заверил его, что «это очень серьезно», так как Кулеба утверждал, что ему есть, что сказать Лаврову. Однако во время встречи руководитель украинского МИД просто повторил тезисы, которые в РФ слышали еще до начала спецоперации.

После переговоров Лавров спросил у Чавушоглу, было ли это тем самым посланием, которое хотел передать Кулеба, и турецкий министр, по словам главы МИД РФ, «тоже удивился».

Сам Кулеба тогда заявил, что разговор с Лавровым был сложным, беседа длилась 1,5 часа. Глава украинского МИД сообщил, что Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, но пока их нет. Он также подчеркнул, что Украина не намерена выполнять требования, выдвинутые Россией.

Ранее Путин рассказал, почему Украина отказалась от стамбульских соглашений.

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