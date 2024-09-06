Лавров рассказал об отношении РФ к стамбульским принципам по Украине

Россия готова вернуться к стамбульским договоренностям по Украине 2022 года, их принципы актуальны и сегодня, однако возврат к ним может произойти уже с учетом новых реалий. Об этом в беседе с РБК заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Эти принципы сохраняют актуальность и сегодня… мы готовы к ним вернуться, но, естественно, с учетом новых реалий», — подчеркнул он, говоря о стамбульских договоренностях.

Как напомнил Лавров, принципы урегулирования конфликта на Украине, о которых шла речь в 2022 году, гарантировали невступление Украины в Североатлантический альянс, сохранение внеблокового статуса страны, а также описывали гарантии безопасности для Украины.

5 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что запад дал указание Украине отказаться от достигнутых весной 2022 года договоренностей по урегулированию украинского конфликта ради нанесения России поражения.

Путин в рамках пленарного заседания ВЭФ также заявлял, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров по Украине, однако этот процесс должен происходить не на основе «эфемерных требований» Киева.

Ранее Лавров обратился к противникам переговоров Москвы и Киева.