В Китае ответили на вопрос о вмешательстве в дела стран Африки

Китай не вмешивается во внутренние дела государств Африки, а занимается проектами по развитию инфраструктуры региона и повышению уровня жизни граждан. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Китай не вмешивается во внутренние дела Африки и искренне оказывает ей помощь, никогда не выдвигая никаких политических условий», - подчеркнул министр (цитата по ТАСС).

По словам Ван И, в КНР пристально следят за потребностями Африки в развитии тех или иных сфер жизни региона. Китай в первую очередь занимается развитием инфраструктуры в странах Африки, а также реализацией проектов, связанных с улучшением благосостояния людей.

Ван И подчеркнул, что Китай не собирается принимать участие в «геополитических играх» в континенте, а также использовать регион в корыстных целях.

До этого в Пекинской декларации, подписанной на Форуме китайско-африканского сотрудничества, говорилось, что Китай и страны Африки поддерживают все усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса.

Подписи под декларацией поставили 53 африканских государства. В документе также содержится призыв «не сокращать поддержку и инвестиции для Африки» из-за войны в Израиле и эскалации украинского кризиса.

Ранее политологи и ученые обсудили будущее многополярного мира.