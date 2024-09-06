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В США рассказали, почему российские ракеты на Украине невозможно перехватить

Макгрегор: удар РФ по Полтаве показал, что российские ракеты нельзя перехватить

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Министерство обороны РФ

У ВСУ нет никаких возможностей для того, чтобы сбивать российские гиперзвуковые ракеты, поэтому удар ВС РФ по военному училищу в Полтаве принес соответствующий результат. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Нет, вы никак не можете сбивать эти гиперзвуковые ракеты во время полета», - подчеркнул эксперт.

Как напомнил Макгрегор, эти ракеты набирают скорость до 4500 миль в час, в этой связи, добавил он, это российское оружие стало крайне полезным для ВС РФ на поле боя, а ВСУ ничего не могут противопоставить ему.

До этого немецкая газета Bild сообщала, что военное училище связи в Полтаве, по которому Вооруженные силы России 3 сентября нанесли ракетный удар, обучало военнослужащих со всей Украины, в том числе с фронта.

Издание отмечало, что его корреспонденты не смогли верифицировать на месте удара сведения, в частности правительства Украины, о том, что под удар якобы попала больница.

Ранее ВС РФ подтвердили атаку по Полтаве.

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