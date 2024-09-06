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Песков считает цензуру в России оправданной

Песков: сейчас цензура оправдана, но при мире должна быть свобода информации

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Михаил Метцель/РИА Новости

В условиях военных действий цензура в России целесообразна, но при мире должна быть полная свобода информации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС.

Ограничивать информацию нельзя и если выйти из «периода острого воспаления», то свобода информации должна быть, подчеркнул Песков.

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, что греха таить. Мы в состоянии войны. Но, когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — сказал представитель Кремля.

25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что российские власти приняли решение о замедлении видеохостинга YouTube. После этого платформа перестала полностью открываться у большинства операторов.

Некоторые операторы начали обходить замедление, но Роскомнадзор пригрозил им рестрикциями. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что пока нет подтверждений того, что российским провайдерам угрожают отъемом лицензии за меры по обходу ограничений.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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