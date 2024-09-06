Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидат в президенты Алжира выступил за сотрудничество с РФ

Кандидат в президенты Алжира поддержал сотрудничество с Россией

close
Shutterstock

Кандидат на пост президента Алжира Абделали Хасани Шериф выразил желание укрепить связи с Россией. Лидер партии «Движение общества за мир» подчеркивает, что развитие российско-алжирских отношений должно основываться на дружеском диалоге, сообщают «Известия» со ссылкой на избирательный штаб политика.

Шериф предлагает сосредоточиться на стратегическом партнерстве с Россией, выстраивая его через конструктивный диалог, что, по его мнению, поможет разрешить все вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Глава избирательного штаба «Движения общества за мир», депутат парламента Ахмад Садук, отметил, что это также должно включать в себя анализ исторических связей между двумя странами и продвижение общих интересов.

Издание отмечает, что в области международных отношений Алжир сохраняет нейтралитет при взаимодействии с ведущими мировыми державами. При этом страна рассматривает присоединение к БРИКС как способ защиты ее национальных интересов и усиления влияния как в регионе, так и на глобальной арене. Президентские выборы в Алжире намечены на 7 сентября.

1 сентября президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Русеф объявила о том, что Алжир получил разрешение стать членом этой финансовой организации.

Ранее Алжир запросил заседание СБ ООН из-за новых рейдов Израиля в Палестине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами