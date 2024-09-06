Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ началось голосование на выборах различного уровня

В России стартовали выборы различного уровня

close
Максим Блинов/РИА Новости

В России начался единый день голосования, который пройдет с 6 по 8 сентября. В 21 регионе состоятся прямые выборы губернаторов, а в 13 — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы в Государственную думу, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На три дня запланировано около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах страны. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет организовано в 25 субъектах, причем в Алтайском крае, Костромской и Смоленской областях, а также в Коми, Марий Эл и Чечне оно пройдет впервые. По данным ЦИК, около 920 тысяч россиян подали заявки на участие в ДЭГ.

В Москве проходят выборы депутатов городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. В столице будет открыто 1440 избирательных участков. На выборы в Мосгордуму выдвинулось 389 кандидатов, из которых зарегистрировано 281. Для выборов в органы местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, зарегистрировано — 427.

Ранее ЕР запустила федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами