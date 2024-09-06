В РФ началось голосование на выборах различного уровня

В России начался единый день голосования, который пройдет с 6 по 8 сентября. В 21 регионе состоятся прямые выборы губернаторов, а в 13 — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы в Государственную думу, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На три дня запланировано около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах страны. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет организовано в 25 субъектах, причем в Алтайском крае, Костромской и Смоленской областях, а также в Коми, Марий Эл и Чечне оно пройдет впервые. По данным ЦИК, около 920 тысяч россиян подали заявки на участие в ДЭГ.

В Москве проходят выборы депутатов городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. В столице будет открыто 1440 избирательных участков. На выборы в Мосгордуму выдвинулось 389 кандидатов, из которых зарегистрировано 281. Для выборов в органы местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, зарегистрировано — 427.

Ранее ЕР запустила федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами.