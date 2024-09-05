Российский посол назвал «закручивание санкционных гаек» спортом для США

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что «закручивание санкционных гаек» стало для Вашингтона своеобразным видом политического спорта. Его комментарий опубликован в Telegram-канале посольства.

По его мнению, Демократическая партия упражняется в этом «с удивительным энтузиазмом», причем все чаще речь идет о давлении не только на РФ, но и на третьи страны.

США хотят заставить всех танцевать «под собственную дудку, то есть доллар», уверен посол.

Введенные меры действуют не так эффективно, поэтому Вашингтон «палит во все стороны», подводя под запреты морские суда и ограничивая экспорт высокотехнологической продукции, отметил Антонов, подчеркнув, что новым словом в теме санкций стали угрозы зарубежным партнерам репрессалиями за взаимодействие с любыми российскими банками.

Такие шаги закрепляют здравомыслящую часть мирового сообщества в убеждении, что доллароцентричная система имеет немалые риски, добавил глава российского посольства в США.

5 сентября США ввели санкции против двух судоходных компаний Индии за причастность к «Арктик СПГ — 2».

Ранее Трамп связал антироссийские санкции с уничтожением доллара как мировой валюты.