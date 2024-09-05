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На Украине рассказали о «трансе» Шольца из-за одного решения Зеленского

Экс-советник Соскин: из-за решения Зеленского ехать в ФРГ Шольц вошел в транс

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Liesa Johannssen/Reuters

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц впал в «транс» из-за решения Владимира Зеленского посетить Германию. Свое мнение он высказал на личном канале в YouTube.

По его словам, Владимир Зеленский понимает, что Соединенные Штаты его «слили», и всячески пытается удержаться. Поездка в Германию для участия во встрече формата «Рамштайн» необходима для сохранения позиций, считает Соскин.

Он отметил, что после победы «Альтернативы для Германии» на востоке страны Шольцу только «Зеленского там не хватало».

«Шольц, конечно, в трансе. Им еще только Зеленского там не хватало после того, как они продули по полной программе на выборах в двух землях», — заявил Соскин.

На фоне поездки Зеленского в ФРГ журнал Der Spiegel называл одной из целей визита просьбы о новых поставках оружия для Вооруженных сил Украины. Аналитики издания обратили внимание, что речь идет о ракетах дальнего радиуса действия и средствах противовоздушной обороны. Немецкие журналисты не исключили встречу Зеленского с министром обороны Германии Борисом Писториусом, что придает поездке политический оттенок.

Ранее в Финляндии нелицеприятно высказались о Зеленском.

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