В Германии анонсировали визит Зеленского с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский собирается принять участие во встрече контактной группы в формате «Рамштайн» в Германии. Об этом пишет Der Spiegel.

Среди целей визита в публикации назвали просьбы о новых поставках оружия для Вооруженных сил Украины. Аналитики издания обратили внимание, что речь идет о ракетах дальнего радиуса действия и средствах противовоздушной обороны.

Немецкие журналисты не исключили встречу Зеленского с министром обороны Германии Борисом Писториусом, что придает поездке политический оттенок.

До этого Зеленский рассказал о ситуации с дефицитом артиллерийских снарядов у ВСУ.

В то же время Киев все еще надеется, что Россия оттянет часть солдат из Донбасса в собственное приграничье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британский политик предрек будущее Зеленского.