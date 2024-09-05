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МИД РФ предупредил США об ответных мерах на санкции против медиагруппы «Россия сегодня»

Захарова: на ограничения США против МИА «Россия сегодня» будут ответные действия

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Сергей Гунеев/РИА Новости

МИД РФ изучает санкции против медиагруппы «Россия сегодня» для выработки ответных действий. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях ВЭФ-2024, передает РИА Новости.

«Сейчас попытаемся изучить этот вопрос, потом будем уже реагировать», — отметила дипломат, уточнив. что МИД РФ старается действовать симметрично в ситуации с западными санкциями.

Она обратила внимание, что в ведомстве еще до конца пока не понимают, в чем вся полнота соответствующих ограничений, введенных в отношении российских СМИ, журналистов. Черный список в МИД еще не видели.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удивлен тем, что Соединенные Штаты лишь сейчас приняли решение ввести санкции против МИА «Россия сегодня».

4 сентября минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах.

Ранее в России рассказали о возможном изъятии имущества США в ответ на санкции.

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