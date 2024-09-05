МИД РФ предупредил США об ответных мерах на санкции против медиагруппы «Россия сегодня»

МИД РФ изучает санкции против медиагруппы «Россия сегодня» для выработки ответных действий. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на полях ВЭФ-2024, передает РИА Новости.

«Сейчас попытаемся изучить этот вопрос, потом будем уже реагировать», — отметила дипломат, уточнив. что МИД РФ старается действовать симметрично в ситуации с западными санкциями.

Она обратила внимание, что в ведомстве еще до конца пока не понимают, в чем вся полнота соответствующих ограничений, введенных в отношении российских СМИ, журналистов. Черный список в МИД еще не видели.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удивлен тем, что Соединенные Штаты лишь сейчас приняли решение ввести санкции против МИА «Россия сегодня».

4 сентября минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах.

Ранее в России рассказали о возможном изъятии имущества США в ответ на санкции.