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Зеленский анонсировал «план победы» для Байдена

NBC: Зеленский покажет Байдену план победы

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покажет президенту США Джо Байдену «план победы» Украины. Об этом сообщает NBC News.

По словам Зеленского, украинская операция в Курской области является частью более масштабного военно-политического плана, поэтому Киев будет удерживать эти территории.

Президент Украины подчеркнул, что не хотел показывать «план победы» главе Белого дома до операции под Курском.

Зеленский добавил, что он построил план согласно тому, что его можно будет реализовать благодаря партнерам Киева, а не благодаря желанию или нежеланию Российской Федерации.

До этого Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области.

Зеленский опроверг сообщения о том, что Киев пошел в атаку на Курскую область ради «усиления переговорной позиции».

Он также заявил, что Украина, проводя атаку на этот приграничный российский регион, стремилась «пополнить обменный фонд». Кроме того, по словам украинского лидера, атака на Курскую область была предпринята, чтобы предотвратить якобы готовящееся наступление российских войск на Сумскую область.

Ранее на Западе заявили о первом этапе ответа России на операцию ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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