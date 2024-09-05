Евросоюз выдвинул Сербии требование по отношениям с Россией

Европейский союз (ЕС) ожидает, что Сербия, как кандидат на членство в политическом объединении, воздержится от укрепления связей с Российской Федерацией. С таким заявлением выступил официальный представитель пресс-службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

Стано напомнил, что Белград должен соблюдать ценности Евросоюза и проводить свою внешнюю политику в соответствии с общеевропейской. Он выразил надежду, что Сербия «воздержится от интенсификации и укрепления связей с Россией».

Представитель политического объединения подчеркнул, что укрепление связей Сербии с Россией противоречит «стратегическому выбору присоединиться к ЕС».

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что после вступления в ЕС Сербия не будет продвигать интересы России в блоке. Он также отметил, что неоднократно слышал утверждения о том, что Сербия может быть «троянским конем России» в ЕС. Вучич заверил, что, хотя он намерен поддерживать хорошие отношения с Россией, продвигать ее интересы в Евросоюзе не планирует.

Ранее глава Сербии заявил, что не общался с Путиным с начала СВО.