Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна неожиданная причина увольнения Кулебы

Politico: Кулебу уволили с поста главы МИД Украины из-за конфликта с Ермаком

close
Alina Smutko/Reuters

Уход министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с занимаемого поста связан с конфликтом с главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

«Все знали, что у них был конфликт. Однажды я даже стал свидетелем одного из таких эпизодов», — рассказал Politico неназванный чиновник.

По данным собеседника газеты, благодаря своей должности Кулеба имел налаженные прямые контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и другими министрами.

«Даже если бы он был на 300% лоялен, офис президента не мог бы оставить такой канал связи в руках человека, в отношении которого они не уверены до конца, если вы понимаете, о чем я», — уточнил собеседник.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Зеленского. При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бербок обратилась к уходящему в отставку главе МИД Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами