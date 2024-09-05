Стала известна неожиданная причина увольнения Кулебы

Уход министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с занимаемого поста связан с конфликтом с главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

«Все знали, что у них был конфликт. Однажды я даже стал свидетелем одного из таких эпизодов», — рассказал Politico неназванный чиновник.

По данным собеседника газеты, благодаря своей должности Кулеба имел налаженные прямые контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок и другими министрами.

«Даже если бы он был на 300% лоялен, офис президента не мог бы оставить такой канал связи в руках человека, в отношении которого они не уверены до конца, если вы понимаете, о чем я», — уточнил собеседник.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Зеленского. При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бербок обратилась к уходящему в отставку главе МИД Украины.