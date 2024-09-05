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На Западе оценили слова Путина о «поддержке» Харрис на выборах в США

Sky News увидел в словах Путина о поддержке Харрис усмешку и интриганство

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Александр Вильф/РИА Новости

Слова Владимира Путина о том, что на предстоящих президентских выборах в США Москва будет «поддерживать» Камалу Харрис демонстрируют усмешку и интриганство российского лидера, поскольку он «не всегда говорит то, что думает». Об этом пишет телеканал Sky News.

«Можно с уверенностью сказать, что Владимир Путин и сам немного усмехается. В его комментариях почти наверняка больше интриганства, чем констатации факта, потому что, как мы знаем, президент России не всегда говорит то, что думает», — говорится в тексте.

Авторы предположили, что на фоне плохих отношений между Москвой и Вашингтоном, подобные заявления могут ухудшить шансы Камалы Харрис на победу в президентской гонке. В связи с этим, говорится в тексте, Россия надеется, что к власти придет Дональд Трамп и снизит поддержку Украины.

До этого Путин заявил, что Россия будет «поддерживать» кандидата на пост президента США от демократов Камалу Харрис на выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

Ранее Песков призвал «влюбиться» в смех Камалы Харрис.

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