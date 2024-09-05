Стало известно, что Путин сделал после пленарной сессии ВЭФ

Президент России Владимир Путин после пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) попросил заместителя председателя Китайской народной республики (КНР) Хань Чжэна передать наилучшие пожелания китайскому лидеру Си Циньпину, которого ждут в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самые лучшие пожелание, пожалуйста, передайте господину председателю. Спасибо Вам за Ваше участие», — заявил российский лидер.

В свою очередь, заместитель председателя КНР поздравил главу государства с успешным проведением форума. Президент РФ отметил, что мероприятие стало весьма успешным. Путин указал на то, что этому среди прочего способствовало участие представителя Китая.

IX Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока, а также расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Путин заявил, что в Европе будет еще хуже.