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Зеленский внес в Раду кандидатуру на должность нового главы МИД

Зеленский внес на утверждение Рады кандидатуру Сибиги на должность главы МИД

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Украины Владимир Зеленский внес на утверждение Верховной рады кандидатуру на должность главы МИД Андрея Сибиги. Об этом пишет ТАСС.

Сибига занимал должность заместителя министра иностранных дел.

Накануне Рада утвердила отставку министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Зеленского. При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии.

Депутат Верховной рады Украины от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что кадровые перестановки в украинской власти свидетельствуют о ее централизации со стороны Зеленского и его офиса.

С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал «министропад» на Украине попыткой избежать ответственности.

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Перестановки в кабмине Украины
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