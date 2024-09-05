Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ объяснили, в какой момент доминирование США в мире оказалось под угрозой

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: в американский доллар уже никто не верит

close
FOTOGRIN/Shutterstock

Доминирование США в мире оказалось под угрозой в тот момент, когда американская экономика и национальная валюта стали критически зависеть от политики. Об этом заявил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«В доллар уже никто не верит. По причине того, что его у тебя могут отобрать. Как отобрали у России 300 миллиардов долларов валютных резервов. Никто уже не верит в то, что твои расчеты могут проходить в банках без политической цензуры. Имеешь ли ты право торговать, например, из Китая в Индонезию, определяется в Нью-Йорке», — сказал Малофеев.

Он отметил, что мировая экономика стала перестраиваться и появилась новая картина будущего, связанная уже с другим миропорядком.

До этого президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ заявил, что Москва не проводит «политику дедолларизации», это не она отказалась от расчетов в американских долларах, а ей отказали.

Глава государства назвал отказ от доллара естественным процессом, который не связан с политической конъюнктурой, а американские власти этот процесс просто подталкивают.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее эксперт заявил, что от США отворачиваются даже сателлиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами