В РФ объяснили, в какой момент доминирование США в мире оказалось под угрозой

Доминирование США в мире оказалось под угрозой в тот момент, когда американская экономика и национальная валюта стали критически зависеть от политики. Об этом заявил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«В доллар уже никто не верит. По причине того, что его у тебя могут отобрать. Как отобрали у России 300 миллиардов долларов валютных резервов. Никто уже не верит в то, что твои расчеты могут проходить в банках без политической цензуры. Имеешь ли ты право торговать, например, из Китая в Индонезию, определяется в Нью-Йорке», — сказал Малофеев.

Он отметил, что мировая экономика стала перестраиваться и появилась новая картина будущего, связанная уже с другим миропорядком.

До этого президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ заявил, что Москва не проводит «политику дедолларизации», это не она отказалась от расчетов в американских долларах, а ей отказали.

Глава государства назвал отказ от доллара естественным процессом, который не связан с политической конъюнктурой, а американские власти этот процесс просто подталкивают.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее эксперт заявил, что от США отворачиваются даже сателлиты.