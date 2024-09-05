Захарова высмеяла отставку главы МИД Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы фразой «Кулеба с возу», отметив, что «воз» все равно «развалится». Об этом она заявила в беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«Кулеба с возу, но воз все равно развалится», — отметила она.

До этого сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский остался недоволен деятельностью министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы.

По словам собеседника украинского издания «Общественное», выступая на заседании пропрезидентской партии «Слуга народа» в Раде с комментариями по отставке Кулебы, Зеленский заявил, что главе МИД не хватает энергии для привлечения военной помощи из-за рубежа.

Ранее политолог назвал последствия «министропада» на Украине.