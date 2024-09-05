Госдума может ужесточить закон об иноагентах

Госдума может доработать закон об иноагентах в осеннюю сессию. Возможность «донастройки» закона обозначил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Может просто уточним формулировки закона, чтобы лазеек для его обхода не было. Правоприменение подсказывает, что необходимость в этом есть», — заявил депутат.

По словам Пискарева, поправки к закону могут исключить возможность ухода юридических лиц, а также медиаресурсов, включая Telegram-каналы, от необходимости исполнять обязанности иноагентов при смене названия. Заявление Пискарева стало комментарием к предложению министра юстиции РФ Константина Чуйченко изменить закон об иноагентах после переименования ряда Telegram-каналов-иноагентов.

До этого Минюст РФ внес в реестр иноагентов издателя проекта Meduza (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом) оплатила штраф за нарушение обязанностей иноагента.