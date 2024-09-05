Премьер Малайзии заявил о планах вступить в БРИКС

Малайзия собирается вступить в БРИКС и укрепить сотрудничество со странами-членами. Об этом сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

Премьер добавил, что вступление в БРИКС поможет стране укрепить отношения с Россией и со странами глобального юга. Также Малайзия планирует диверсифицировать свои усилия в области экономической дипломатии посредством вступления в организацию.

Ибрагим также заявлял, что Малайзия готова предложить России «особые отношения» между двумя государствами. По его словам, в РФ не должны думать, что Малайзия находится под чьим-либо влиянием или под «каким-то давлением».

Девятый ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее Путин заявил об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг.